Суд в Петербурге оштрафовал на 1 млн рублей фирму-реставратора дворца Меншикова

Как следует из протокола, компания вела работы без действующей лицензии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Суд оштрафовал компанию "Стройреставрация" на 1 млн рублей за проведение без действующей лицензии работ по сохранению дворца князя Александра Меншикова на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Стройреставрация" за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России). Суд назначил наказание в виде штрафа в 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Нарушение выявила в августе внеплановая инспекция управления Минкультуры по Северо-Западному федеральному округу. Как следует из протокола, лицензия "Стройреставрации" была приостановлена 2 марта, при этом подрядчик, согласно записям в журналах, вел работы на объекте до 6 июня (начаты они были еще в феврале 2022 года). Инспекторы Минкультуры во время визита также обнаружили следы строительных работ, складированные инструменты и стройматериалы.

Дворец Меншикова - объект культурного наследия федерального значения, входит в состав другого федерального памятника - "Усадьба Меншикова А. Д.". Был возведен в 1710-1714 годах, в течение XVIII столетия трижды перестраивался. При императрице Анне Иоанновне в здании разместился учрежденный ею Первый кадетский корпус, тогда же для учебного заведения начали возводить казармы на приусадебной территории. В настоящее время здания формируют целый квартал на Кадетской линии - от Большого проспекта Васильевского острова до Университетской набережной. В советские годы и вплоть до начала 2000-х в них располагалась Военная академия тыла и транспорта имени А. В. Хрулева, сам же дворец после реставрации конца 1970-х годов был передан Государственному Эрмитажу, в нем размещается экспозиция о культуре России первой трети XVIII века.