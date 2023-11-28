28 ноября, 14:43,
обновлено 28 ноября, 14:58

Путин заявил о необходимости новых мер для улучшения жизни семей с детьми

Государство постоянно уделяет этому внимание, отметил президент

СОЧИ/МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Государство уделяет большое внимание поддержке семей с детьми, однако в этом направлении многое еще предстоит сделать, уверен президент РФ Владимир Путин.

"Согласен, что нам еще очень многое нужно сделать для того, чтобы улучшить условия жизни многодетных семей, да и вообще семей с детьми", - сказал глава государства, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

"Как вы наверняка видите, государство постоянно уделяет этому внимание", -отметил он. 

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