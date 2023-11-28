Путин сообщил, что в России выстроена большая система поддержки семей с детьми

По словам президента, но по этому направлению еще есть над чем работать

СОЧИ/МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Выстроенная в России программа поддержки семей с детьми весьма обширна, однако по этому направлению еще есть над чем работать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

"У нас целая программа большая [по поддержке семей с детьми] выстроена - такая, которой в истории нашей страны, наверное, никогда и не было", - сказал глава государства. "Но, безусловно, есть над чем работать", - добавил он.