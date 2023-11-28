Мишустин считает настоящее и будущее Русского мира актуальной темой для каждого в РФ

Поддержка и популяризация русского языка, сохранение исторической памяти и отечественной культуры являются важнейшими национальными задачами, отметил премьер-министр

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поприветствовал Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и гостей XXV Всемирного русского народного собора, отметив актуальность темы настоящего и будущего Русского мира. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"В условиях, когда наша страна столкнулась с серьезными вызовами, настоящее и будущее Русского мира - крайне актуальная тема для каждого из нас", - говорится в сообщении.

Премьер-министр подчеркнул, что собор уже 30 лет объединяет представителей органов власти, деловых кругов, религиозных конфессий, делегатов русских общин из ближнего и дальнего зарубежья, ученых и экспертов. Он добавил, что эта авторитетная площадка дает уникальную возможность обсудить актуальные вопросы, среди которых - демография и народосбережение, защита традиционной семьи, духовно-нравственное просвещение подрастающего поколения.

"Поддержка и популяризация русского языка, сохранение исторической памяти и отечественной культуры являются важнейшими национальными задачами", - отметил Мишустин. Он подчеркнул, что для эффективного решения этих задач необходима консолидация общества, взаимодействие государства и церкви, а также укрепление единства и сплоченности русского народа.

Глава кабмина выразил уверенность в том, что масштабные мероприятия форума будут способствовать обмену знаниями, а новые идеи и выработанные предложения реализуются в ближайшее время. Также он пожелал всем участникам мероприятия успехов и всего наилучшего.

Всемирный русский народный собор - международная общественная организация, образованная под эгидой Русской православной церкви для обсуждения общенациональных вопросов, а также единения русского народа. В заседаниях ВРНС принимают участие представители власти, высшее духовенство традиционных религий России, лидеры общественных объединений, деятели науки, образования и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.