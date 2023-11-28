Удмуртская свадьба пройдет в День региона на выставке-форуме "Россия"

По старинным обычаям поженятся председатель Молодежного парламента при Госсовете Удмуртии Павел Белкин и студентка шестого курса Ижевской медакадемии Полина Иванова

ТАСС, 28 ноября. Театр "Айкай" представит удмуртскую свадьбу, которая будет воссоздана по всем этнографическим канонам, во время Дня региона на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Удмуртская свадьба в исторически достоверной разработке театра будет включать все ключевые этапы свадебной обрядности, которая бытовала еще во второй половине ХХ века у южных удмуртов", - говорится в сообщении.

По старинным обычаям в этот день поженятся председатель Молодежного парламента при Госсовете Удмуртии Павел Белкин и студентка 6 курса Ижевской медакадемии Полина Иванова.

В пресс-службе отметили, что в представлении удмуртов жизнь состоит из трех свадеб: рождение - свадьба с жизнью, свадьба - союз с другим человеком, похороны - свадьба со смертью. При этом свадьба как создание союза между мужчиной и женщиной была главным событием человеческой жизни, долгом каждого. Выполнение обрядов должно было обеспечить благополучную и счастливую жизнь супругов. Свадебные традиции включают в себя сватовство, сговор, пир в доме невесты, пир в доме жениха, послесвадебные ритуалы.

В концертной программе будут предусмотрены четыре сцены, отражающие основные этапы традиционной свадьбы: приезд свадебного поезда жениха, выкуп невесты, одевание невесты, отъезд жениха и невесты.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.