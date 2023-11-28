Поезда МЦД-3 задерживаются в пути из-за остановки состава

Состав остановился по техническим причинам около станции Новоподрезково

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Несколько поездов МЦД-3 задерживаются в пути из-за остановки одного из составов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На МЦД-3 задерживаются несколько поездов в сторону Зеленограда-Крюково из-за остановки состава по техническим причинам около станции Новоподрезково", - говорится в сообщении.

Там добавили, что остановившийся поезд уже возобновил движение. Принимаются меры для сокращения опозданий.

"График почти стабилизировался", - заключили в пресс-службе.