Патриарх Кирилл: Русской церкви не будет, если не будет свободной России

По словам предстоятеля РПЦ, настало время сугубой ответственности церкви за народ и страну

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих к молитве за церковь, Россию, руководство страны и всех участников специальной военной операции, отметив, что если Россия перестанет быть суверенным государством, то и Русской православной церкви не будет. Предстоятель РПЦ выступил на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

"Настало время сугубой ответственности церкви за наш народ и нашу страну. Сегодня, когда многие силы восстали на нас, мой долг призвать молиться за церковь нашу, за президента нашего Владимира Владимировича [Путина], за родину, которая проходит через очень непростые жизненные обстоятельства, а также и за братские народы исторической Руси. Мы молимся о поддержке тех сил, которые сегодня на переднем рубеже борьбы за свободу нашего Отечества, ни много ни мало - за свободу нашего Отечества. И если не будет свободной России, то и церкви Русской не будет", - сказал патриарх.

В этом случае, продолжил он, "найдутся и те, кто изнутри предаст, и те, кто извне поглотит". "Да не будет так", - заключил предстоятель РПЦ.

Пленарное заседание XXV Всемирного русского народного собора, посвященного в этом году теме "Настоящее и будущее Русского мира", прошло в Государственном Кремлевском дворце с участием президента РФ Владимира Путина, который выступил по видео-конференц-связи.