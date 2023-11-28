Патриарх Кирилл: Русский мир объединяет людей с общими ценностями за пределами РФ

Глава РПЦ отметил, что использование в российском общественном дискурсе понятия Русский мир вызвало "немало сильных эмоций" как внутри страны, так и среди западных партнеров

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Понимать Русский мир исключительно в границах РФ неправильно, он объединяет людей с общими ценностями по всему миру. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

"Об этом мы сказали сразу, создавая Всемирный русский народный собор, было бы неправильно понимать Русский мир в узконациональном этническом смысле и ограничивать данные о понятии существующими ныне политическими границами, разумея под Русским миром исключительно Российскую Федерацию. Вот почему в наших соборах с самого начала активное участие стали принимать люди, живущие далеко за пределами Российской Федерации", - сказал глава РПЦ.

Он напомнил, что Русский мир включает в себя и все народы, принадлежащие к другим религиям, но разделяющие одни ценности вместе с русским народом. "Именно Россия, осознающая себя православной, способна поддерживать в единстве различные культуры. В течение веков Россия выработала механизм сосуществования различных культур и религий, которые принимают одни общественные ценности, но сохраняют свою религиозную самобытность", - добавил патриарх.

Глава РПЦ также отметил, что использование в российском общественном дискурсе понятия Русский мир вызвало "немало сильных эмоций" как внутри страны среди сторонников либеральной модели развития, так и среди западных партнеров, "усмотревших в этом понятии явные признаки возрождения русского самосознания".

XXV Всемирный русский народный собор, посвященный теме "Настоящее и будущее Русского мира", проходит в Москве 27-28 ноября.