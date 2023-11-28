Фальков заявил, что работа Минобрнауки и "Инопрактики" остановила отток молодежи из ДФО

Речь идет о программе "Приоритет - Дальний Восток"

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Программа "Приоритет - Дальний Восток", запущенная совместно Министерством науки и высшего образования РФ и негосударственным институтом развития "Иннопрактика", за первый год работы позволила решить проблему оттока молодежи с Дальнего Востока. Об этом сообщил министр Валерий Фальков на заседании III Конгресса молодых ученых (КМУ).

"Запуск нами программы "Приоритет -Дальний Восток", которую мы делаем с "Иннопрактикой", уже в этом году, - я не буду сейчас цифры приводить, но они хорошие - уже в этом году позволил решить проблему оттока молодежи в целом из Дальневосточного региона", - рассказал Фальков.

Министр напомнил, что настоящее время дает уникальные исторические возможности университетам для участия в реализации крупных проектов, в том числе по развитию своих регионов. "Впервые так отчетливо зазвучал вопрос, связанный с умением создавать технологии, добавленную стоимость, экономическую стоимость. Это не только инженерия - это и маркетинг, и бизнес, и регионоведение", - рассказал Фальков.

III Конгресс молодых ученых проходит в парке науки и искусства "Сириус" с 28 по 30 ноября 2023 года. Организаторами выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.