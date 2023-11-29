Правда ли, что зимой нужно прогревать автомобиль перед поездкой?

Климатические условия в большинстве регионов России действительно делают актуальным вопрос — а нужно ли прогревать двигатель автомобиля перед поездкой?

Руководства по эксплуатации некоторых отечественных автомобилей не предусматривают необходимости длительного прогрева двигателя. При этом, например, на "Автовазе" предупреждают владельцев о том, что движение автомобиля можно начинать, только когда на стеклах салона не останется льда и снега и они перестанут запотевать, иначе поездка будет небезопасной. Кроме того, при отрицательной температуре окружающей среды ехать на автомобиле рекомендуется не ранее чем через 30 сек. после пуска двигателя. А если же прогрев двигателя и коробки передач производится уже в движении, то после длительной стоянки на холоде рекомендуется воздержаться от высоких оборотов и быстрого ускорения до того, как двигатель достигнет рабочей температуры. В свою очередь, на заводе "Москвич" рекомендуют владельцам авто избегать работы двигателя на холостом ходу в течение длительного времени.

Иностранные производители также напоминают владельцам, что двигатель автомобиля не требует длительного прогрева и не должен работать долго на холостом ходу. После запуска необходимо дать ему поработать 10–20 сек. до включения передачи. В очень холодную погоду тем не менее время прогрева двигателя следует немного увеличить.

"Современные двигатели по инструкции не нуждаются в прогреве, двигатель можно запустить и поехать, — объясняет партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто. — По сути, в летний период времени можно так и делать — ехать сразу. Зимой ситуация несколько сложнее, особенно если мороз очень сильный. Следует завести машину и немного ее погреть. Причем главная задача тут — не то чтобы прогреть двигатель (хотя если температура очень низкая, то дать ему поработать нужно), а прогреть салон. Потому что в промерзшем салоне водитель будет чувствовать себя некомфортно, и это будет небезопасно". Впрочем, для этого не нужно полчаса прогревать автомобиль, достаточно 2–3 мин., и можно ехать. Кроме того, правила дорожного движения запрещают в жилых зонах оставлять автомобиль с включенным двигателем дольше, чем на 5 мин., добавляет эксперт.