Япония рекомендовала включить хронику бомбардировки Хиросимы в список ЮНЕСКО

Хроника включает 1 532 фотографии и два видеоролика

ТОКИО, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии решило рекомендовать включить хронику последствий американской атомной бомбардировки Хиросимы в список документального наследия ЮНЕСКО. Об этом заявила глава японского МИД Ёко Камикава.

"МИД вместе с другими профильными ведомствами будет работать над включением [в список наследия ЮНЕСКО] в 2025 году", - сказала она.

Хроника включает 1 532 фотографии, запечатлевшие грибовидное облако, образовавшееся после взрыва, а также разрушения, снятые в день бомбардировки. Кроме того, в хронику входят два видеоролика, в том числе новостные кадры. Указанные фото и видео сделаны в период с 6 августа до 31 декабря 1945 года.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения. Общее число жертв бомбардировки к настоящему времени превышает 350 тыс.