Путин по ВКС участвует в открытии медучреждений в регионах

В их числе - новая городская детско-взрослая поликлиника с женской консультацией в Севастополе

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи принимает участие в церемонии открытия новых и реконструированных объектов здравоохранения в регионах.

В их числе - новая городская детско-взрослая поликлиника с женской консультацией в Севастополе. Ее строительство велось с 2019 по 2023 годы, его общая стоимость составила более 500 млн рублей.

Кроме того, будут открыты областная детская клиническая больница в Оренбурге и новая поликлиника, рассчитанная на 200 посещений в день, в селе Ытык-Кюель Республики Саха (Якутия).

После капитального ремонта вводятся в эксплуатацию три объекта в Волгоградской области: два филиала детской поликлиники №31 в административном центре региона и детская поликлиника №2 в г. Волжском.

Еще два медучреждения, которые были построены в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", открываются в Красноярском крае. В г. Енисейске вводится в эксплуатацию новый акушерский корпус с роддомом, женской консультацией, терапией и дневным стационаром, а в г. Шарыпово - новый роддом.