На выставке "Россия" стартовал тематический сезон с участием петербургских звезд спорта

Президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин отметил, что участие в программе примут олимпийские чемпионы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Тематический сезон "Петербург Спортивный" стартовал на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве. Об этом рассказал ТАСС президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин отметив, что участие в программе примут олимпийские чемпионы.

"В рамках сезона будут представлены ведущие виды спорта Санкт-Петербурга. Когда нам поступило предложение поучаствовать в этом мероприятии, мы с удовольствием согласились и даже подготовились к нему. Амбассадорами выступлю я и чемпион Европы и Олимпийских игр Тагир Хайбулаев. Также есть приятное совпадение - с 4 на 5 декабря с крупного турнира в Токио вернется наша национальная команда, поэтому с нами будут также еще два чемпиона мира - это Инал Тасоев и Арман Адамян. Они как раз ночью прилетят, выспятся и тоже примут участие в качестве почетных гостей", - рассказал Рахлин.

Сезон под слоганом "Санкт Петербург - колыбель российского спорта" будет идти вплоть до 10 декабря. Всех гостей ожидают спортивные интерактивы, розыгрыши призов, автограф-сессии с легендарными спортсменами. Сессия будет разбита на три блока - летние виды спорта, дни хоккея и зимние виды спорта.

Как сообщила пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга, участие в спортивной тематической сессии также примут четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, многократный рекордсмен мира, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, легенда советского хоккея, двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов, олимпийский чемпион по фигурному катанию на коньках, президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт Петербурга Антон Сихарулидзе, чемпион Европы по фигурному катанию 2020 года Дмитрий Алиев. Кроме того, в сессии примут участие актеры телесериала "Молодежка" Владимир Шевельков и Сергей Комаров.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.