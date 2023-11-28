Путин назвал сбережение народа России приоритетом на годы вперед

Президент заявил об этом на церемонии открытия новых медучреждений в нескольких регионах

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал сбережение народа приоритетом страны на несколько поколений вперед.

Глава государства упомянул об этом на церемонии открытия новых медучреждений в нескольких регионах. Путин отметил, что такие современные, хорошо оборудованные больницы и поликлиники - это принципиально новые стандарты качества жизни.

"Это поддержка наших граждан, молодых родителей, российских семей, часть нашей системной работы по решению задач демографического развития. Повторю: сбережение народа России - наш приоритет на поколения вперед", - подчеркнул он.