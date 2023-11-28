Военный атташе РФ в Израиле встретился с освобожденным из Газы россиянином и его семьей

Рон Кривой и его родители выразили искреннюю признательность РФ за прилагаемые усилия по освобождению удерживаемых в секторе Газа россиян и всех заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноября. /ТАСС/. Военный, военно-воздушный и военно-морской атташе при посольстве РФ в Израиле полковник Владимир Герасименко встретился с освобожденным из сектора Газа Роном Кривым, имеющим российское и израильское гражданства, а также его родителями. Об этом сообщила пресс-служба посольства.

По ее информации, встреча состоялась 27 ноября. "В. Н. Герасименко тепло приветствовал Р. О. Кривого. Убедился в том, что он находится в удовлетворительном состоянии. Пожелал ему скорейшего полного восстановления здоровья и возвращения домой. Подчеркнул, что освобождение Р. О. Кривого стало возможным благодаря активным совместным усилиям МИД и Минобороны России. Заверил в том, что наша страна будет и впредь добиваться благополучного вызволения всех удерживаемых в секторе Газа наших соотечественников", - говорится в сообщении.

Кривой и его родители "выразили искреннюю признательность Российской Федерации за прилагаемые усилия по освобождению удерживаемых в секторе Газа российских граждан и всех заложников", добавили в посольстве.

26 ноября израильские военные и сотрудники спецслужб сопроводили в Израиль группу из четырех заложников, освобожденных из сектора Газа. По данным 12-го канала израильского телевидения, в составе этой группы были три подданных Таиланда и Рон Кривой, имеющий гражданства Израиля и России. Всего в тот день было освобождено 17 заложников. Первая группа из 13 израильтян - женщины и дети - проследовала тогда в Израиль отдельно, другим путем, в обмен израильские власти освободили из тюрем 39 несовершеннолетних палестинцев.

МИД РФ ранее подтвердил наличие у Рона Кривого российского гражданства. Как сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, освобождение россиянина произошло вне списка об обмене благодаря усилиям, прилагаемым дипломатами РФ в контактах с палестинским движением ХАМАС.