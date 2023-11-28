В Крыму оценили предварительный ущерб от шторма более чем в 490 млн рублей

В регионе без электроэнергии остаются порядка 55 тыс. человек, частично или полностью повреждены кровли 741 дома,127 населенных пунктов остаются без водоснабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Ущерб от шторма в Крыму по данным на вечер вторника составляет более 490 млн рублей, его подсчет продолжается, сообщил журналистам министр МЧС Крыма Сергей Садаклиев.

"По состоянию на 18 часов ущерб, нанесенный стихией, составляет порядка 490 млн рублей, подсчет ущерба продолжается. Думаю, что эта цифра будет как минимум вдвое увеличена", - сказал Садаклиев.

По его словам, в настоящее время в Крыму без электроэнергии остаются порядка 55 тыс. человек, работают около 500 бригад "Крымэнерго", до конца суток планируется подключить максимальное количество населения. Кроме того, частично или полностью повреждены кровли 741 дома. 127 населенных пунктов остаются без водоснабжения, подвоз воды для населения осуществляют 55 машин-водовозок.

"Было подтоплено 145 частных домовладений, на данный момент откачана вода из 60 домовладений. Все люди, которые пострадали, из подтопленных домов располагаются в ПВР и у родственников. У нас два пункта временного размещения - в Евпатории и в Сакском районе", - добавил министр.

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Как минимум четыре человека погибли, несколько десятков пострадали. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.