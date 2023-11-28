Бывший топ-менеджер Merlion не признал вину в вымогательстве у коллег

Вячеслав Симоненко был задержан и обвинен в даче заведомо ложных показаний, ложном доносе и фальсификации доказательств

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Бывший топ-менеджер компании Merlion Вячеслав Симоненко не признал вину в вымогательстве и других преступлениях. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Хорошевского суда, где слушается это дело.

"Я не признаю вину, в частности, считаю, что я дал правдивые показания. А в вымогательстве я физически не мог участвовать, так как в период событий, описанных в материалах дела, меня физически не было в Москве", - сказал он.

Симоненко был задержан и обвинен в даче заведомо ложных показаний, ложном доносе и фальсификации доказательств. По версии стороны обвинения, Симоненко входил в преступное сообщество, организованное Виталием Качуром и его сыном, экс-сотрудником Следственного комитета Кириллом Качуром. Участниками сообщества являлись также бывший следователь СК Алексей Неснов и еще несколько сотрудников силовых структур. Это преступное объединение, по данным стороны обвинения, фабриковало уголовные дела на топ-менеджеров коммерческих компаний и вымогало деньги за их прекращение.

Потерпевшими по делу признаны бывший вице-президент компании "Евросеть" Борис Левин и совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов. Они обвинялись в поджоге дома в Красногорске и покушении на убийство Симоненко. Защита обвиняемых настаивала, что они стали жертвой оговора со стороны Симоненко. Изначально все четверо были арестованы судом, но позже их отправили под домашний арест, а еще через некоторое время освободили от какой бы то ни было меры пресечения. По версии обвинения, Качур и Симоненко требовали с них по 5 млрд рублей за прекращение дела.

Ранее Красногорский городской суд Московской области приговорил бывшего адвоката Вадима Лялина к 5,5 года колонии за хищение денег у совладельцев компании Merlion. По версии следствия, Лялин и фигуранты выделенных в отдельные производства дел совершили попытку рейдерского захвата коммерческих фирм.

По этому делу объявлен в розыск бывший следователь СК Алексей Неснов. По версии следствия, он помогал Симоненко в фабрикации дел на совладельцев Merlion. Кроме того, Басманный суд Москвы 10 ноября отправил под стражу экс-главу Хорошевского отдела ГСУ СК по Москве Рустама Юсупова, его бывшего заместителя Сергея Ромодановского и бывшему следователя СК Андрея Жирютина. Они также проходят по данному делу.