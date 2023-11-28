Путин отметил вклад организации "Юные инспекторы движения" в популяризацию ПДД

По словам президента, движение развивается и объединяет более 450 тыс. ответственных школьников, которые достойно продолжают сложившиеся традиции "Юных инспекторов движения", стремятся приносить пользу людям

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил членов Общероссийской общественной детско-юношеской организации "Юные инспекторы движения" с 50-летием, отметив ее вклад в популяризацию среди молодежи правил дорожного движения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Благодаря рождению этой инициативы за прошедшие годы ребята вместе со своими педагогами, госавтоинспекторами и представителями СМИ воплотили в жизнь немало просветительских, информационных проектов, в том числе направленных на популяризацию среди молодежи правил дорожного движения, предупреждение аварийности на дорогах, изучение основ оказания первой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что движение развивается и объединяет более 450 тыс. ответственных школьников, которые достойно продолжают сложившиеся традиции "Юных инспекторов движения", стремятся приносить пользу людям.

Глава государства пожелал школьникам и их наставникам успехов и всего наилучшего.

Организация "Юные инспекторы движения" существует в России с 1973 года и включает уже более 465 тыс. участников в возрасте от 8 до 16 лет, объединенных в 35 тыс. отрядов в 85 субъектах Российской Федерации.