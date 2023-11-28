В Курской области открыли станцию Льгов-Киевский после ремонта

Железнодорожники также благоустроили прилегающую к станции территорию и пассажирские платформы, обновили освещение и навигацию

ТАСС, 28 ноября. Торжественная церемония открытия станции Льгов-Киевский прошла в Курской области, в планах на 2024 год - реконструкция вокзалов и станций, в том числе станции Мармыжи и Кшень, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

"Сегодня вместе с начальником Московской железной дороги Валерием Танаевым принял участие в открытии станции Льгов-Киевский после ремонта. <…> Обсудили планы по реконструкции вокзалов в следующем году. Из запланированных объектов обратили внимание на станции Мармыжи и Кшень: в 2024 году Курская область отметит 85-летие со дня рождения Вячеслава Клыкова, уроженца Советского района", - написал Старовойт.

Железнодорожники также благоустроили прилегающую к станции территорию и пассажирские платформы, обновили освещение и навигацию. В здании вокзала появились комната матери и ребенка, детская игровая комната. "Важно, что особое внимание было уделено сохранению отличительных особенностей вокзала, поэтому активное участие в реконструкции принял областной комитет по охране объектов культурного наследия. Кроме того, теперь на вокзале созданы все необходимые условия для маломобильных граждан", - добавил Старовойт.