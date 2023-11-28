Likee оштрафовали на 800 тыс. рублей за публикацию видео с зацеперами

Представитель Likemе Pte Ltd. отметил, что ролики с участием зацеперов были, действительно, опубликованы в этой соцсети, но эти видеоматериалы оперативно удалили

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тыс. рублей компанию Likemе Pte Ltd. - создателя сингапурской соцсети коротких видео Likee - за публикацию видеороликов с участием зацеперов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал виновной компанию Likemе Pte Ltd. по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем соцсети обязанности по мониторингу для ограничения доступа к информации о производстве наркотиков, способах совершения самоубийства или материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних) и назначил наказание в виде штрафа на 800 тыс. рублей" , - зачитала решение судья Светлана Спицына. Компании грозил штраф до 4 млн рублей.

Представитель Likemе Pte Ltd. заявил, что ролики с участием зацеперов были, действительно, опубликованы в этой соцсети, но компания впервые привлекается по данной статье, а также эти видеоматериалы были оперативно удалены. В связи с этим он просил ограничиться административным предупреждением.

Likee - социальная сеть, пользователи которой могут создавать и распространять короткие музыкальные видеоклипы с возможностью добавления спецэффектов.