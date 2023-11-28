Генпрокурор РФ и глава Минюста Алжира подписали протокол о сотрудничестве ведомств

Игорь Краснов отметил, что отношения двух стран характеризует стратегическое партнерство

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе рабочего визита в Алжир подписал с министром юстиции этой страны Абдеррашидом Таби протокол о сотрудничестве двух ведомств. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"В ходе встречи сторонами был подписан протокол о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой РФ и Министерством юстиции Алжира, который определяет приоритетные направления совместной работы и дает возможность работникам министерства бесплатно участвовать в обучающих мероприятиях в Университете прокуратуры России", - сообщили в российской прокуратуре.

Игорь Краснов подчеркнул, что отношения двух стран характеризует стратегическое партнерство. Он отметил, что многие положения подписанной в июне 2023 года в Москве главами двух стран декларации об углубленном стратегическом партнерстве России и Алжира относятся к компетенции российской прокуратуры. "Прежде всего это противодействие терроризму, экстремизму, организованной преступности", - заметил он.

Генпрокурор РФ напомнил также, что по инициативе российской стороны под эгидой ООН была разработана всеобъемлющая международная конвенция о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. "В преддверии заключительной сессии спецкомитета ООН важна выработка консолидированной позиции по итоговому тексту документа. Буду признателен за объединение наших усилий в этой работе", - отметил он.

Кроме того, Игорь Краснов предложил Абдеррашиду Таби рассмотреть вопрос о заключении с Российской Федерацией соглашения о невыдаче граждан по запросам Международного уголовного суда, а также о предоставлении соответствующих взаимных гарантий до его подписания. "Сегодня эта организация усилиями определенных групп используется в угоду личных интересов и в нарушение общепризнанных норм международного права", - подчеркнул Краснов. В ходе встречи он заверил, что российская прокуратура открыта для профессионального диалога, и подтвердил готовность укреплять взаимодействие.