Путин рассказал о снижении детской смертности до рекордного уровня

По словам президента, повышение качества и доступности медицинской помощи матери и ребенку - это один из ключевых приоритетов национального проекта "Здравоохранение", а также региональных программ модернизации первичного звена отрасли

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Уровень детской смертности, включая младенческую, в России удалось снизить до рекордных показателей, сообщил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия новых медучреждений в нескольких регионах.

"Работа, которую мы проводим, уже дает ощутимые результаты. Так, за последние 10 лет нам удалось почти в два раза снизить младенческую смертность. Кстати говоря, и детская смертность - от 0 до 17 лет - также сократилась более чем в два раза. Сейчас данный показатель по младенческой смертности находится на исторически минимальных значениях, да и по детской в целом, я думаю, тоже на исторически минимальных значениях", - сообщил он.

Глава государства напомнил, что повышение качества и доступности медицинской помощи матери и ребенку - это один из ключевых приоритетов национального проекта "Здравоохранение", а также региональных программ модернизации первичного звена отрасли.

Он сообщил, что всего за время их реализации с 2019-го по 2024 год в эксплуатацию было или будет введено 46 новых детских медучреждений, в их числе - такие крупные, многопрофильные организации, как открываемая Оренбургская областная детская клиническая больница.

"Кроме того, будет построено или модернизировано порядка 750 медицинских учреждений, имеющих в своем составе детские отделения. А значит, в том числе будут расширены возможности по оказанию специализированной и высокотехнологичной помощи беременным женщинам и детям, улучшатся условия лечения в стационаре, сократится время ожидания приема врача", - заявил президент.