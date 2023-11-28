В театре Ленсовета заявили о плановой госпитализации Михаила Боярского

Его самочувствие оценивается как нормальное, сообщили в учреждении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Михаил Боярский планово госпитализирован в Санкт-Петербурге. Его самочувствие оценивается как нормальное, ближайшие спектакли с его участием состоятся в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в Санкт-Петербургском государственном академическом театре им. Ленсовета.

"Плановая госпитализация. Ближайшие спектакли с Михаилом Сергеевичем состоятся 31 декабря и 2 января", - сказал собеседник агентства, добавив, что самочувствие артиста в норме.