Мурашко сообщил, что младенческая смертность в РФ достигла исторического минимума

По словам главы Минздрава, также снизилась смертность среди детей в возрасте до 18 лет

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Показатель младенческой смертности в России снизился на 7% по сравнению с прошлым годом, достигнув очередного исторического минимума. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По оперативным данным Росстата, сегодня в сравнении с прошлым годом младенческая смертность снизилась на 7% и достигла действительно очередного исторического минимума - это 4 промилле", - сказал он на видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина, посвященной открытию медицинских объектов в регионах.

Мурашко добавил, что также на 4% снизилась смертность среди детей в возрасте до 18 лет.

Говоря о профилактическом направлении, Мурашко отметил, что за 10 месяцев 2023 года врачи осмотрели почти 80% детей. Он заверил Путина, что запланированные на текущий год объемы будут выполнены.

"По вашему поручению мы провели колоссальную работу - профилактические осмотры детей по новым технологиям, где использовали специальные передвижные мобильные поликлиники. Осмотрев детей, мы не оставили на этом всю работу, мы, конечно же, взяли [их] под диспансерное наблюдение - это 115 тыс. детей. Также провели стационарное лечение 5 тыс. детей, и в федеральных клиниках 120 наиболее тяжелых ребятишек получили <…> высокотехнологичную помощь", - уточнил министр.