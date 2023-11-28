В Кузбассе разработали новогоднюю туристическую программу из более 2 тыс. мероприятий

Глава региона Сергей Цивилев сообщил, что главная цель концепции - сделать область центром новогодних путешествий

КЕМЕРОВО, 28 ноября. /ТАСС/. Концепция "Новогодний Кузбасс! Большие сибирские каникулы", разработанная для жителей и гостей Кемеровской области на период новогодних и рождественских каникул, включает более 2 тыс. мероприятий 12 различных форматов. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

"В концепцию проекта "Новогодний Кузбасс! Большие сибирские каникулы" заложено 12 форматов отдыха. Кузбасс станет одним большим праздничным пространством, чтобы и молодежь, и взрослые побывали на разных площадках, увидели многообразие культуры и традиций региона. Главная цель концепции - сделать регион центром новогодних путешествий", - сказал Цивилев, которого цитирует пресс-служба областного правительства.

Запланированы культурный марафон, фестиваль "Пельмень фест", зимние забавы и конкурсы, всего более 2 тыс. мероприятий. Соцобъекты и предприятия региона оформят в едином стиле, 30 и 31 декабря всех прилетающих в аэропорты Кузбасса будут встречать сказочные герои, а 23 декабря в Кемерово состоится главное торжество - День Снегурочки с массовым хороводом. С 14 декабря по 5 января пройдет благотворительная акция "Рождество для всех и для каждого": елки с пожеланиями детей из детдомов и интернатов разместят в 100 крупных торговых объектах.

Цивилев подчеркнул, что концепция рассчитана не только на жителей Кузбасса. "Мы приглашаем в гости жителей всей России - в резиденцию Деда Мороза в музее-заповеднике "Томская Писаница", в самый большой в стране тюбинг-парк в Шерегеше, на наши ярмарки, спектакли и народные гуляния", - сказал он.

Резиденция Деда Мороза заработает в начале декабря, тогда же на Московской площади в Кемерово откроется большой каток, где смогут одновременно кататься более 1 тыс. человек. Всего в новогодние каникулы в регионе будут работать 600 спортивных площадок. С 1 декабря в каждом муниципалитете откроется визит-центр для помощи отдыхающим, главный такой центр уже открылся в Кузбасском краеведческом музее в Кемерово. Также работает сайт Новогоднийкузбасс.рф с расписанием мероприятий и их локациями.

Готовность к новогодним праздникам обсуждалась на совещании в правительстве региона, в том числе поднимался вопрос детских подарков, сообщает пресс-служба. "Нам очень важно создать ребятишкам праздничное настроение. У каждого ребенка должен быть свой подарок, особенно это касается тех, чьи отцы сейчас защищают Родину в зоне СВО, и тех, кто остался без попечения родителей, находится на лечении в больницах", - подчеркнул Цивилев.

В новость внесена правка (19:28 мск) - повтор с уточнением в заголовке, верно - 2 тыс. мероприятий.