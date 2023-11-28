Сын Михаила Боярского заявил, что актер перенес инфаркт

Сейчас он находится в обычной палате, добавил Сергей Боярский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Михаил Боярский перенес инфаркт, его госпитализировали. Сейчас он уже переведен в обычную палату, сообщил ТАСС его сын Сергей Боярский.

"Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате", - рассказал он.

Информации о дате выписки пока нет. Артист находится под наблюдением врачей, сказал Сергей Боярский.

Ранее в Санкт-Петербургском государственном академическом театре им. Ленсовета ТАСС сообщили, что Михаил Боярский был госпитализирован планово, его самочувствие оценивается как нормальное. "Ближайшие спектакли с Михаилом Сергеевичем состоятся 31 декабря и 2 января", - сказал собеседник агентства.

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. С 1972 по 1986 год был актером Ленинградского театра им. Ленсовета (ныне Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета). В общей сложности он снялся более чем в 60 фильмах и сериалах, среди них "Сватовство гусара", "Гардемарины, вперед!", "Собака на сене". Самой популярной ролью Боярского стал д’Артаньян в музыкальном приключенческом телефильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д’Артаньян и три мушкетера".