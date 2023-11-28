ТАСС получил награду юбилейного конкурса "СМИротворец" в номинации "Интернет"

Победители получили призы в восьми номинациях

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Лауреатами XV Всероссийского конкурса "СМИротворец" за лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений стали ТАСС, телеканал "Кухня", радио "Комсомольская правда - Барнаул" и другие. Торжественная церемония награждения финалистов прошла в московском концертном зале "Известия-холл", награды получили 35 СМИ и блогов из 26 регионов страны, передает корреспондент ТАСС.

Победители получили призы в восьми номинациях. Первое место в номинации "Интернет" среди федеральных и региональных СМИ жюри конкурса присудило информационному агентству России ТАСС. Награду получила собственный корреспондент агентства по Республике Дагестан Мария Ибрагимова за материал "Сила матерей. Как дагестанские женщины хранят память о погибших в СВО родных"

"Это материал о женщинах, чьи близкие люди погибли в зоне СВО. В Дагестане эти женщины объединились в сообщество, небольшой чат, где делятся друг с другом своими переживаниями, поддерживают друг друга - для них это своего рода терапия. Я знаю, что женщины из других регионов уже также заинтересовались такой идеей и планируют создавать такие же сообщества", - рассказала ТАСС Ибрагимова.

Второе место в категории получило РИА "ФедералПресс" (Тюмень), а третье - сайт "Казанские ведомости". Среди этнических и локальных СМИ лучшим стало информационное агентство "Приуралье" (ЯНАО), на втором месте московский новостной портал КМНСОЮЗ-News, на третьем - "Ненецкое информационное агентство - 24" (Нарьян-Мар).

В номинации "Печать" в категории федеральных и региональных СМИ первое место заняло АНО "Ямал-Медиа", второе - журнал "ЛИЦА Липецкой области", третье - "Известия Мордовии". Среди локальных и этнических СМИ первую строчку отдали районной газете "Вести Придонья", которая выходит в городе Павловске Воронежской области, второе место получила газета "Черногорский рабочий", которую читают в городе Черногорске Республики Хакасия, а третье место заняла газета "Знаменка" (Гурьевск, Кемеровская область).

"Отрадно, что для подведения итогов конкурса, реализации насыщенной образовательной программы в Москву приехали как маститые, так и начинающие журналисты со всей России. <…> От души поздравляю лауреатов конкурса, желаю успехов и всего самого доброго", - зачитала обращение президента РФ Владимира Путина начальник департамента национальной политики Управления президента РФ по внутренней политике Татьяна Вагина.

Телевидение, блоги и наставники

Главный приз в номинации "Телевидение" среди федеральных и региональных СМИ получил московский телеканал "Кухня", второе место за красноярским краевым телеканалом "Енисей", а третье получила воронежская "Студия "Губерния". Среди этнических и локальных СМИ победа досталась телеканалу МЭТР (Йошкар-Ола), серебро - телекомпании "Свое ТВ" (Березники, Пермский край), бронза - МАУ МГО "Мыски медиа" (Мыски, Кемеровская область).

Специальная номинация "Наставники и традиции" была посвящена Году педагога и наставника в России. Первое место в ней среди федеральных и региональных СМИ занял телеканал "Брянская губерния". Второе место получило "Информационное агентство "Республика Карелия" (Петрозаводск), третье - телеканал "Дон-24" (Ростов-на-Дону).

В категории локальных и этнических СМИ главный приз завоевало радио "Наше время", которое принадлежит "Газпром добыча Астрахань". На втором месте - телеканал "Рубин-ТВ" (Пермский край), на третьем - радио "Юлдаш" (Уфа).

В номинации "Детские и молодежные СМИ" победу отдали детской познавательной программе "Умникум" - проекту "Газпром трансгаз Югорск". Второе место досталось телерадиовещательной компании "Удмуртия" (Ижевск), третье - информационному агентству "Импульс Севера" (Новый Уренгой). Победителем в номинации "ЭТНОзвук" стало радио "Комсомольская правда - Барнаул", радиоканал "Восток России" на втором месте, на третьем - служба радиовещания ГТРК "Тула".

Лучшим блогом 2023 года, по мнению жюри "СМИротворца", стал YouTube-канал "По регионам!" (Улан-Удэ). На втором месте - воронежский YouTube-канал RusMental, на третьем - блог из Красноярска "В городе жить", который публикуется на платформе "Яндекс. Дзен".

Награду в номинации "Поколение мультимедиа" - специальной категории для молодых журналистов - получил Роман Филковский из Архангельска. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России особенно отметило его статью, сообщил ведущий церемонии.

"Уже девять лет наше агентство вместе со "СМИротворцем" имеет такого сильного, мощного, а главное доброго союзника и соратника. <…> Когда есть обратная связь от тех, ради кого мы работаем, такой партнер дает возможность чувствовать себя востребованными и нужными, а главное - понимать, что то, что мы делаем, направлено на благо нашей страны, на благо нашего большого, многонационального народа", - сказала статс-секретарь - заместитель руководителя ФАДН Анна Котова.

Конкурс "СМИротворец - 2023" на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится в рамках госпрограммы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики".