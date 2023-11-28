В Удмуртии компенсирует почти 45 млн рублей после вспышки узелкового дерматита

До этого сообщали, что в республике в связи со вспышкой утилизируют более 900 голов скота

ТАСС, 28 ноября. Власти Удмуртии выплатят около 45 млн рублей хозяйствам и личным подсобным хозяйствам, пострадавшим от узелкового дерматита крупного рогатого скота, сообщила первый зампред республиканского правительства Ольга Абрамова.

"На сегодняшний день личным подсобным хозяйствам был выплачен ущерб в сумме 4 800 000 тыс. рублей. Также осуществляется возмещение ущерба сельхозорганизациям - 41 млн рублей, который будет выплачен до конца текущего года за счет бюджета Удмуртской Республики", - сказала Абрамова во время правительственного часа в госсовете Удмуртии.

Она отметила, что в Юкаменском районе карантин снят 23 ноября, в Кезском его планируют снять 5 декабря.

Ранее в Удмуртии выявили четыре очага заразного дерматита крупного рогатого скота: три в Юкаменском районе, еще один - в Кезском. В Юкаменском районе вводили режим ЧС. Сообщалось, что в республике в связи со вспышкой утилизируют более 900 голов скота.