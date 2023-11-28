В Коми намерены запустить движение пассажирских судов на СПГ

Заместитель генерального директора "Газпром СПГ Технологий" Захар Кондратьев отметил, что в регионе есть понимание потребностей и потенциальных возможностей использования подобных судов на уязвимых к воздействию реках и озерах российского Севера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. "Газпром СПГ Технологии" рассчитывает вслед за Петербургом запустить пассажирские суда на сжиженном газе в Республике Коми, сообщил ТАСС на "СПГ Форуме" заместитель генерального директора "Газпром СПГ Технологий" Захар Кондратьев.

"Сейчас единственное функционирующее судно - это "Чайка" в Петербурге. Но уже есть понимание в Республике Коми, как раз идут переговоры активные с местными транспортными компаниями, регион очень заинтересован. Коми вполне возможно станет следующим регионом. Сейчас Петербург, конечно, это якорь технологий использования СПГ. В следующем году станет понятно, о каком количестве судов в планах можно будет говорить", - рассказал Кондратьев.

Он отметил, что многие регионы России в рамках реализации своих планов развития транспортной инфраструктуры рассматривают вариант экологичного водного транспорта на СПГ, но именно в Коми есть четкое понимание потребностей и потенциальных возможностей использования подобных судов на уязвимых к воздействию реках и озерах российского Севера.

В целом, по его словам, российский потребительский рынок СПГ еще только начинает развиваться, большой спрос на этот вид топлива есть за рубежом, возможностей для его использования в России пока не так много, но их становится все больше, и развитие водного транспорта на СПГ, со строительством новых судов и переоборудованием старых, стало бы хорошей точкой роста для энергетики, с одной стороны, и сохранения водных экосистем с другой.

"Чайка СПГ" - первое пассажирское судно, работающее на сжиженном природном газе, которое сконструировано и построено в России. Теплоход построен на Зеленодольском заводе им. Горького. Проект принадлежит компании ООО "Газпром СПГ Технологии".

Международный форум-выставка "СПГ: Экономика, технологии, решения" проходит в Санкт-Петербурге 28-29 ноября. Организатором форума Национальная ассоциация сжиженного природного газа, на его площадки собралось руководство крупнейших игроков российского рынка СПГ, представители китайских и других иностранных компаний, а также Министерства энергетики РФ.