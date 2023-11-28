Патриарх выразил обеспокоенность пропагандой суррогатного материнства в кино

РПЦ выступает против суррогатного материнства как явления, поскольку считает недопустимым участие третьего человека, помимо двух супругов, в деторождении

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обеспокоен появлением в российской киноиндустрии фильмов, пропагандирующих суррогатное материнство. Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора в Государственном Кремлевском дворце.

"Со скорбью узнаю, что сегодня в отечественной киноиндустрии появляются фильмы, пропагандирующие суррогатное материнство и оправдывающие этот метод преодоления бездетности, в том числе через эмоцию сочувствия бесплодным супружеским парам. Казалось бы, на первый взгляд, как это хорошо - сопереживать страдающим людям, не могущим иметь ребенка, однако мы прекрасно знаем, куда бывает зачастую выложена дорога благими намерениями", - сказал патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что традиционная семья еще несколько десятилетий назад в России считалась "чем-то таким же естественным, как воздух", однако сегодня, констатировал он, удалось убедить определенную часть людей в том, что это лишь "устаревший пережиток". Не в последнюю очередь, признал патриарх, это произошло благодаря внешним влияниям.

Русская православная церковь выступает против суррогатного материнства как явления, поскольку считает недопустимым участие третьего человека, помимо двух супругов, в деторождении. Как сказал ранее ТАСС член Синодальной комиссии РПЦ по биоэтике, кандидат биологических наук священник Владимир Духович, суррогатное материнство - "абсолютно богоборческая технология", которая является вмешательством в установленные Богом семейные отношения.