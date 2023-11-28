Путин рассчитывает на выполнение всех планов по модернизации поликлиник

Президент отметил, что специалисты должны своевременно и качественно проходить необходимую подготовку, в том числе на новом оборудовании

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что программа модернизации поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов будет продолжена в полном объеме.

"Хочу выразить надежду на то, что вся задуманная программа по модернизации первичного звена здравоохранения будет продолжена, а финансирование - обеспечено. Все будет вовремя сделано, отремонтировано, вновь построено, оборудовано должным образом", - сказал он на прошедшей по видеосвязи церемонии открытия новых медучреждений в нескольких регионах.

При этом очень важно, чтобы работа там была организована должным образом, а специалисты своевременно и качественно проходили необходимую подготовку, в том числе на новом оборудовании, добавил Путин.