В Волгоградской области намерены к 2025 году обновить 70% детских медучреждений

Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что благодаря программе по модернизации и развитию системы здравоохранения в области создают современные условия оказания медицинской помощи населению по всем основным направлениям

ВОЛГОГРАД, 28 ноября. /ТАСС/. Реализация программы по модернизации детских учреждений здравоохранения позволит в 2025 году обновить материально-техническую базу 70% детских медицинских учреждений Волгоградской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров на видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина, посвященной открытию медицинских объектов в регионах.

"Реализация программы по модернизации детских учреждений здравоохранения позволит в 2025 году обновить материально-техническую базу 70% детских медицинских учреждений региона. Мы рассчитываем, что программа будет продолжена", - сказал он.

Бочаров отметил, что благодаря масштабной программе по модернизации и развитию системы здравоохранения в Волгоградской области создаются современные условия оказания медицинской помощи населению по всем основным направлениям. При этом в приоритете - сохранение здоровья детей и в целом поддержка материнства и детства. Так, за последние годы более 70 территориальных подразделениях детских медицинских учреждений модернизацию.