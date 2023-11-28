Генпрокурор РФ предложил алжирским коллегам обмен опытом борьбы с IT-преступлениями

Игорь Краснов отметил, что у Генпрокуратуры РФ с Верховным судом Алжира существует немало точек соприкосновения в вопросах противодействия терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, отмыванию преступных доходов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов в ходе рабочего визита в Алжир предложил обмениваться опытом противодействия транснациональным криминальным деяниям, в том числе совершаемым с применением высоких технологий. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Глава российского надзорного ведомства выразил готовность обмениваться передовым опытом противодействия наиболее актуальным транснациональным криминальным деяниям, в том числе совершаемым с применением высоких технологий", - привели в Генпрокуратуре РФ слова Игоря Краснова на встрече с первым председателем Верховного суда Алжира Тахаром Мамуни и генпрокурором Верховного суда Алжира Маджидом Абдеррахимом. Краснов подчеркнул, что "российской прокуратуре интересен алжирский опыт".

В ходе встречи он отметил, что у Генпрокуратуры РФ с Верховным судом Алжира существует немало точек соприкосновения в вопросах противодействия терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, отмыванию преступных доходов, в том числе с использованием виртуальных активов.

Кроме того, Краснов рассказал, что в структуре Генпрокуратуры РФ есть ведомственный университет, который ведет не только образовательную деятельность, но и научные исследования по правовым вопросам, выразив уверенность, что "это также может стать одним из перспективных направлений сотрудничества, к которому мы в полной мере открыты".