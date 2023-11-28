В Калининградской области сотрудники МЧС спасли из открытого моря пять рыбаков

Как отметили спасатели, мужчины не учли погодные условия и пренебрегли запретами

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли пятерых рыбаков, лодка которых перевернулась в километре от берега в районе Балтийска Калининградской области. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

"В районе Балтийска перевернулась лодка с рыбаками. <...> Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России и центра ГИМС на двух катерах обнаружили пятерых пострадавших почти в километре от берега", - говорится в сообщении.

Спасатели доставили рыбаков на сушу, а судно отбуксировали к берегу.

Как отметили в МЧС, мужчины не учли погодные условия и пренебрегли запретами. О случившемся сообщил один из рыбаков по уцелевшему телефону. Выжить пострадавшим помогли спасательные жилеты.