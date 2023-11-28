В Севастополе открыли новую поликлинику для детей и взрослых в Казачьей бухте

В учреждении может смогут работать более 80 специалистов

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Поликлинику, рассчитанную на прием 200 взрослых и 120 детей в смену, открыли в микрорайоне Казачья бухта в Севастополе, в ней смогут работать до 80 специалистов, сообщила главный врач городской больницы №5 Центра охраны здоровья матери и ребенка города Севастополя Наталья Шайнер в ходе видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина, посвященной открытию медицинских объектов в регионах.

"В поликлинике есть взрослое отделение на 200 посещений, кабинеты узких специалистов, шесть терапевтических участков, женская консультация, детское отделение на 120 посещений в смену, четыре педиатрических участка. <…> В поликлинике может работать более 80 специалистов, - сказала Шайнер.

По ее словам, ранее в микрорайоне не было взрослой поликлиники, а детская располагалась в жилом доме и включала в себя всего два педиатрических кабинета. "В районе проживают более 9 тыс. человек, из них 3,5 тыс. - это дети. Поликлиника объединила врачей-педиатров, которые получили образование в Симферопольском, Смоленском, Донецком медицинских университетах", - добавила она.

Как отметил в ходе видеоконференции губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в микрорайоне Казачья бухта проживают, в основном, семьи военнослужащих, в настоящее время здесь создается социальный кластер, в состав которого вошли открытые ранее школа и детский сад, а также новая поликлиника. "Остался еще один объект - культурный центр, и у нас будет в Казачьей бухте все, чтобы семьи наших военных чувствовали себя полноценно в районе, где они живут", - сказал Развожаев.

Он добавил, в настоящее время в Севастополе лицензированы 92% медицинских учреждений, тогда как 10 лет назад в городе не было ни одного объекта здравоохранения, соответствующего российским требованиям лицензирования. "Мы построили 32 новых медицинских объекта, отремонтировали капитально 27, закупили по национальному проекту 13 тыс. единиц современного оборудования", - сказал губернатор.

По его словам, в настоящее время в городе "хорошими темпами" ведется строительство больницы скорой медицинской помощи и онкологического центра, оба медучреждения планируется открыть в 2025 году. Кроме того, до конца года будет открыта поликлиника на 100 посещений в смену в поселке Фиолент, в следующем году - поликлиника на 400 посещений на улице Шевченко.