В Иванове умер ветеран, который проживал в непригодном жилье

В мэрии рассказали, что ему предлагали новое жилье

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны, по факту проживания которого в непригодном жилье региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о халатности, умер в Иванове. В мэрии ТАСС подтвердили факт смерти мужчины, а также рассказали, что ему предлагали новое жилье.

"По нашей информации - да (умер - прим. ТАСС). Отметим, что семье были предложены варианты улучшения условий жизни ветерана. 16 ноября градоначальник предложил семье перевезти ветерана в благоустроенное арендное жилье по соседству с домом дочери, предоставленное благотворителем, или определить ветерана в дом-интернат для обеспечения ему должного ухода - семья отказалась. <...> 21 ноября дети ветерана совместно с сотрудниками администрации города Иванова объехали несколько квартир в разных районах города", - сообщили в мэрии.

Уточняется, что ранее дети обратились в областную прокуратуру с жалобой на плохие жилищные условия отца. По информации пресс-службы, мужчина проживал в собственном доме, дети и внуки - отдельно, в 2013 году семья пробовала встать в очередь на получение жилья согласно федеральному закону "О ветеранах".

Однако по закону жилье предоставлялось гражданам, которые не владеют жилплощадью. "В то время как ветеран владеет долей (более 80 квадратных метров) в доме, в котором проживает. В постановке на учет пришлось отказать", - пояснили в администрации города.

О возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) стало известно 17 ноября. Следствие установило, что участник Великой Отечественной войны 1926 года рождения проживал один в индивидуальном жилом доме в городе Иваново, жилое помещение не было обеспечено инженерными системами, в доме отсутствовали горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, уборная, ванная комната.