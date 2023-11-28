Голикова рассказала, что войдет в план Года семьи

По словам вице-премьера, в него включат мероприятия по улучшению здоровья россиян, а также направления по образованию и социальному обеспечению

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. План Года семьи будет включать в себя мероприятия по улучшению здоровья россиян, а также направления по образованию и социальному обеспечению. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на видеоконференции, посвященной открытию медицинских объектов в регионах, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

"Хочу вас поблагодарить за то, что 2024 год вы объявили Годом семьи. До 27 декабря в соответствии с вашим указом у нас должен быть подготовлен соответствующий план мероприятий. Но это не просто план мероприятий, это реальные действия, которые мы намерены осуществить по всем направлениям поддержки семьи. <...> И наш план, который мы намерены реализовывать, он будет включать в себя в том числе те мероприятия, которые приводят и к улучшению здоровья детского, молодого населения, и здоровья семей, а также все направления, которые связаны и с образованием, и с социальным обеспечением, и с поддержкой семей как таковых", - сказала она.

Вице-премьер напомнила, что абсолютным приоритетом в РФ является традиционная семья как минимум с тремя детьми. "Во всяком случае, нам бы очень хотелось к этому стремиться, чтобы выполнить основную национальную цель, которую вы провозгласили до 2030 года, - это сохранение населения, здоровья и благополучия людей", - добавила Голикова.

22 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении следующего года в РФ Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительству РФ поручено к 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет и утвердить план мероприятий Года семьи. Председателем оргкомитета Путин назначил Голикову.