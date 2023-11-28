Патриарх Кирилл: отказ от национальных корней однозначно осуждается духовной традицией

При этом в принадлежности к русской культуре вопрос языка важен, но не имеет решающего значения, считает предстоятель РПЦ

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Отказ от национальной идентичности, от наследия предков "однозначно порицается" духовной традицией РПЦ. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора.

"Некоторые открыто отрекаются от своих национальных корней, свидетельствуя о неприятии русского культурного кода. Ну, Бог им судья. Отвержение памяти предков - явление, однозначно порицаемое в нашей духовной традиции", - сказал предстоятель РПЦ.

При этом в принадлежности к русской культуре вопрос языка важен, но не имеет решающего значения, считает патриарх.

"Определяющее значение имеет единство культуры, состоящее в осознании народом общности исторической судьбы и общности духовно-нравственных ценностей, отчего и проистекает в свою очередь единство мировоззрения", - отметил он.

Выступая в январе этого года на ХI Рождественских парламентских встречах, патриарх Кирилл призвал не выносить общие суждения о тех, кто покинул Россию после начала специальной военной операции. По его словам, многие из этих людей "нуждаются в духовной помощи, в назидании". Первоиерарх РПЦ обратил внимание на то, что люди уехали по разным мотивам и "было бы неверно выносить общие суждения обо всех".

При этом, отметил он, массовые отъезды не должны никого удивлять, поскольку в России среди молодого поколения многие годы насаждались "импортированные извне ложные ценности".