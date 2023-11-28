В Оренбуржье реконструировали более 500 объектов здравоохранения

Глава региона Денис Палсер отметил, что в области за последние 5-6 лет запустили онкологический центр в Орске, в котором обслуживают 60 тыс. пациентов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Все автомобили скорой медицинской помощи, которые эксплуатируются в Оренбургской области, произведены за последние пять лет, в регионе реконструировали более 500 объектов здравоохранения. Об этом сообщил глава региона Денис Палсер во время видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина, посвященной открытию медицинских объектов в регионах.

"За последние эти годы у нас 511 объектов по программе модернизации прошли реконструкцию, мы получили 580 новых автомобилей и 178 из них - [автомобили] скорой. У нас нет скорых больше 5 лет службы. Это, конечно же, огромная победа и это возможно стало, конечно, благодаря вашим решениям, национальным проектам", - сказал Паслер.

Он напомнил, что в регионе за последние 5-6 лет запустили онкологический центр в Орске, в котором обслуживают 60 тыс. пациентов. В следующем году заканчивается полная модернизация областной больницы на 200 тыс. пациентов. Также в регионе построили инфекционный госпиталь, который ранее располагался в здании 1934 года постройки.

"Сегодня мы находимся, как вы уже отметили, в очень важном для нас здании. <…> Этот объект начал работать, и здания, в которых работали наши медики, были 1852 года, Владимир Владимирович. А сегодня мы имеем современнейший объект, оснащенный всем оборудованием, которое нужно", - отметил Паслер.

Главный врач Областной детской клинической больницы Игорь Воропаев отметил, что 800 сотрудников медучреждения готовы к оказанию помощи пациентам. Все ведущие сотрудники клиники прошли обучение в федеральных центрах. Воропаев добавил, что новый комплекс объединил три стационара, ранее они располагались в разных точках города на площади 10 тыс. кв. м. Теперь площадь больницы составляет 54 тыс. кв. м.