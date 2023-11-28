Росводресурсы выделили почти 90 млн рублей на ремонт плотины в Коломне

Проектные решения, в частности, предусматривают укрепление верхней части плотины и откосов и ремонт узла управления

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) выделило 89,5 млн рублей на восстановление в 2023-2024 годах в городе Коломне плотины, построенной в 1964 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Река Коломенка является притоком Москвы-реки, и вопрос регулирования стока является здесь ключевым, ведь речь идет о безопасности и комфорте жителей Коломны. В 2005 году сооружение признали аварийным, к началу капитального ремонта его износ составлял 70%. Обновленная конструкция позволит держать необходимый подпор, эффективно управляя уровнем в разные периоды водности", - заявил руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления Росводресурсов Вахтанг Астахов.

Проектные решения предусматривают укрепление верхней части плотины и откосов, ремонт узла управления, установку новых затворов, замену плит на мосту. Также предстоит уложить новые трубы для пропуска воды и обустроить насыпь. Ветхое оборудование меняют на новые отечественные конструкции. Так, одна из главных деталей сооружения - сегментный затвор - собрана на предприятии во Владимире. Одновременно с капитальным ремонтом проведут благоустройство городского пляжа и берегов реки в рамках федерального проекта "Комфортная городская среда".

"Дамба в Коломне - сложное инженерное сооружение, при проектировании нужно было учесть как особенности самой постройки, так и необходимость развития туристического центра. Для города объект значимый, поскольку защищает от затоплений популярную прогулочную зону, которая проходит по набережной, а также конькобежный центр Московской области "Коломна", которым мы гордимся", - добавил первый заместитель министра экологии и природопользования Подмосковья Павел Бида.

В целом в 2023 году Росводресурсы финансируют капитальный ремонт 102 гидротехнических сооружений в 45 регионах страны, работы на 34 уже завершены. Всего на эти цели из федерального бюджета направлено 1,87 млрд рублей.