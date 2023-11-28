Суд на Украине заочно приговорил блогера из РФ к 11 годам за "оправдание действий России"

Основанием для "коллаборационистских" обвинений стал тот факт, что Юлия Лозанова является уроженкой Одессы, хотя она в 2015 году переехала в Москву, а в 2020 году получила гражданство РФ

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Галицкий районный суд Львова заочно приговорил к 11 годам заключения с конфискацией имущества российского журналиста и блогера Юлию Лозанову, выступающую под псевдонимом Юлия Витязева. Об этом сообщило городское издание "Запад".

Лозановой инкриминируются информационное сотрудничество с РФ и оправдание действий России. Основанием для "коллаборационистских" обвинений стал тот факт, что Лозанова является уроженкой Одессы, хотя она еще в 2015 году переехала в Москву, а в 2020 году получила гражданство РФ.

В январе этого года журналистка была включена в санкционный список украинского Совбеза.