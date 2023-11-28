В Заполярье не зафиксировали ажиотажа на границе Норвегии и РФ после закрытия финских КПП

В оперштабе региона отметили, что новоприбывших в Мурманскую область иностранных мигрантов не будут перевозить с других погранпереходов в Печенгский округ к границе с Норвегией

МУРМАНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Ажиотажа среди иностранных мигрантов, желающих перейти границу Норвегии и РФ на единственном КПП "Борисоглебск - Стурскуг" в Мурманской области, после закрытия всех сухопутных погранпереходов на российско-финской границе, не зафиксировано. Не планируется разворачивать пункты обогрева и временного пребывания иностранцев, сообщили ТАСС в региональном оперативном штабе.

"Вблизи российско-норвежской границы в Печенгском округе Мурманской области не планируется разворачивать пункты обогрева так же, как и пункты временного пребывания мигрантов, ввиду отсутствия иностранных граждан", - сказал собеседник агентства.

В оперштабе добавили, что после закрытия всех КПП на российско-финской границе новоприбывших в Мурманскую область иностранных мигрантов не будут перевозить с других погранпереходов в Печенгский округ к границе с Норвегией.

Ранее во вторник портал Yle со ссылкой на премьер-министра Финляндии Петтери Орпо и главу МВД Мари Рантанен сообщил, что правительство республики решило закрыть границу с Россией с 30 ноября по 13 декабря.

С 21 ноября очередь из около 300 человек скопилась на российско-финской границе около пункта пропуска "Салла" в Мурманской области из-за закрытия Финляндией погранпереходов с РФ в других регионах страны. 24 ноября власти Заполярья сообщили, что около 200 иностранцев, у которых было разрешение находиться в России, отправили на автобусах в Санкт-Петербург. Остальные успели перейти границу РФ с Финляндией до полного закрытия погранпереходов.