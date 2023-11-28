Финалисты "Профессионалов" могут быть трудоустроены не позднее конца 2024 года

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что на рабочие профессии в последнее время молодые люди обращают все больше внимания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Финалисты чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" могут быть трудоустроены не позднее конца следующего года. Об этом сообщила, отвечая на вопрос ТАСС, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в петербургском спортивном комплексе "Юбилейный", где прошло награждение участников.

"Сам чемпионат на это [трудоустройство] рассчитан и наш [федеральный проект] "Профессионалитет", чтобы ребята обязательно трудоустраивались. Здесь 600 человек у нас участвуют, в принципе, сегодня мы встречались с работодателями и все готовы их брать. Думаю, мы сможем это реализовать уже в следующем году - это основная цель проекта", - сказала она.

Голикова добавила, что на рабочие профессии в последнее время молодые люди обращают все больше внимания. "Те, кто после 9-го класса выбрал рабочую профессию, их не так мало - 60 процентов. И нам важно, чтобы они пошли по правильному пути", - добавила вице-премьер.

Кроме того, она отметила, что благодаря чемпионату у молодых людей есть возможность соревноваться, демонстрировать друг другу лучшие навыки и обмениваться опытом.

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября на площадках КВЦ "Экспофорум" и на семи дополнительных площадках города. Финалистами стали почти 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину.