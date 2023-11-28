Волгоградская облдума подготовила поправки в закон о переименовании Волгограда

Подготовка и проведение референдума осуществляется в соответствии с законодательством

ВОЛГОГРАД, 28 ноября. /ТАСС/. Волгоградская областная дума подготовила поправки в статью закона, уточняющие механизм переименования через референдум Волгограда и других населенных пунктов региона. Проект документа размещен на сайте регионального парламента.

"В случае принятия к рассмотрению предложения о переименовании административного центра Волгоградской области, Волгоградская областная дума в течение пяти календарных дней со дня принятия постановления о принятии предложения к рассмотрению размещает <…> указанное постановление, содержащее также информацию о возможности реализации инициативы проведения областного референдума", - говорится в тексте документа.

Уточняются, что подготовка и проведение референдума осуществляется в соответствии с законодательством о референдумах. В поправках прописаны также условия переименования через референдум других населенных пунктов региона. Так, предложение о переименовании будет считаться поддержанным, если более половины принявших участие в голосовании участников местного референдума проголосуют за него. В случае одобрения дума направит документы, а также расчеты затрат, необходимых на реализацию предложения, на экспертизу в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Изучения общественного мнения о проведении референдума по переименованию города Волгограда в Сталинград начались в конце марта 2023 года. Позже опросы приостановили, потому что мнения горожан разделились. В ноябре председатель Волгоградской областной думы и Волгоградской областной организации ветеранов Александр Блошкин заявил, что опросы продолжат в 2024 году.

В феврале ВЦИОМ провел опрос о возвращении Волгограду исторического названия. Результаты опроса показали, что жители города скорее не поддерживают эту инициативу (67%). Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется обсуждение переименования Волгограда в Сталинград.

О названии города

С 1589 по 1925 год город назывался Царицыном, затем был переименован в Сталинград, а в 1961 году стал называться Волгоградом. 30 января 2013 года Волгоградская гордума приняла решение об установлении названия "Сталинград" в качестве символа Волгограда, это символическое наименование официально можно использовать в ходе проведения массовых мероприятий несколько раз в год.