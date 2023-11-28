В Ярославской области в полтора раза перевыполнили план по ремонту дорог на 2023 год

В пресс-службе правительства региона сообщили, что уже обновлено 300 км

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. План на 2023 год по ремонту дорог в Ярославской области в рамках проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги" перевыполнили в полтора раза за счет лимитов 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В этом году Ярославская область в полтора раза перевыполнила показатели нацпроекта "Безопасные качественные дороги", реализуемого правительством области, за счет лимитов 2024 года. Так, в начале 2023 года планировалось привести к нормативу не менее 200 км дорог, к настоящему времени обновлено уже 300 км", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, по указу президента России Владимира Путина к 2024 году доля региональных дорог в нормативном состоянии должна составлять не менее 50% от их общего числа, на данный момент в Ярославской области показатель составляет 52%. Также проведены ремонтные работы 62% дорог, составляющих опорную сеть.

"Достичь таких показателей удалось благодаря системной работе правительства области по обеспечению опережающего финансирования на дорожное строительство из федерального бюджета. Всего на реализацию проекта в этом году выделены 10,2 млрд рублей, из них 3,058 млрд рублей мы получили на дополнительные объекты за счет средств 2024 года", - пояснил заместитель председателя регионального правительства Денис Хохряков.

В частности, на год раньше сроков приведены в порядок участки дорог Рыбинск - Арефино, Говырино - Дмитриевское - Нагорье, Киндяки - Лом - Большое Село, отметили в сообщении.

Здесь добавили, что за 2023 год на объектах дорожного нацпроекта под контролем правительства области уложено свыше 2 млн квадратных метров верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, установлены 18 светофорных объектов, более 6 тыс. дорожных знаков и 5 тыс. погонных метров барьерного ограждения на опасных участках. Кроме того, свыше 130 км трасс отремонтировали по технологии холодной регенерации, чтобы усилить основание дорог под современные нагрузки.