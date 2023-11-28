В Красноярском крае продолжительность жизни превысила допандемийный уровень

Губернатор региона Михаил Котюков отметил, что вопросам демографии, здравоохранению в крае уделяют пристальное внимание

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Продолжительность жизни в Красноярском крае превысила показатели 2019 года. Об этом губернатор региона Михаил Котюков сообщил на видеоконференции с участием президента России Владимира Путина, посвященной открытию медицинских объектов в субъектах РФ.

"Сегодня продолжительность жизни в Красноярском крае уже превышает показатели 2019 года. Существенно ниже уровня 2019 года и младенческая смертность. <…> Я благодарен Министерству здравоохранения России. Михаил Альбертович (Мурашко, глава ведомства - прим. ТАСС) в сентябре привозил к нам большой десант экспертов, главных внештатных специалистов Минздрава, мы разобрали по каждому направлению резервы по улучшению показателей продолжительности жизни в Красноярском крае и сегодня на базе этих рекомендаций совершенствуем краевую программу развитию здравоохранения", - сообщил Котюков.

Губернатор не уточнил, какая продолжительность жизни в регионе на 2023 год. По данным "Красноярскстата", средняя продолжительность жизни по региону в 2019 году составляла 71,16 года.

По словам Котюкова, вопросам демографии, здравоохранению в регионе уделяют пристальное внимание. "В Красноярском крае с 2019 года, объединяя ресурсы федеральные - национального проекта ["Здравоохранение"] - и краевые, в рамках нашей программы модернизацией охвачены 500 объектов. В том числе 70 из них имеют детский профиль. <…> Благодаря национальным проектам мы сегодня обеспечиваем комплексное развитие территории. Это касается не только столичных [городов], но и таких регионов, как [Нижнее] Приангарье", - пояснил губернатор.

В рамках видеоконференции с участием президента на севере Красноярского края, в Енисейске по нацпроекту "Здравоохранение" был открыт акушерско-диагностический корпус при районной больнице. "У нас начинает свою работу акушерско-диагностический корпус, который объединил три учреждения, которые находились в приспособленных зданиях, разбросанных по городу. Мы решили несколько задач. Первое - мы теперь соответствуем по уровню обеспечения второму уровню оказания медицинской помощи и сможем принять в 1,5 раза больше родов. Второе - мы создали больничный городок, приблизили службу акушерства и терапии к диагностическому отделению", - сообщила главный врач Енисейской районной больницы Елена Касаткина. Она также рассказала, что эта больница работает с 1803 года.