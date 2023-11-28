Сочинский национальный парк временно закрыл ряд туристических объектов из-за непогоды

Туристам рекомендовали воздержаться от походов и прогулок по лесу

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Сочинский национальный парк из-за ухудшения погодных условий приостановил посещение шести рекреационных объектов. Об этом сообщается в Telegram-канале парка.

"Обустроенный природный комплекс "Агурское ущелье и водопады", "Белые скалы", территория Нижне-Сочинского участкового лесничества в районе "Змейковских водопадов", а также территория Верхне-Сочинского участкового лесничества в районе рекреационных объектов "Ажек", "Ореховские водопады" и "Каскад водопадов" закрыты из-за непогоды", - говорится в сообщении.

Синоптики до 30 ноября прогнозируют сильные дожди, ветер, порывы которого могут достигать 29 м/с. Туристам рекомендовано воздержаться от походов и прогулок по лесу. В случае ЧС звонить в экстренные службы.

Средиземноморский циклон принес в Краснодарский край штормовую погоду с ливнями и усилением ветра до ураганных значений. В Краснодарском крае жертвой шторма стал один человек, пятеро пострадали в результате падения деревьев и металлических конструкций. Штормом на мель вблизи Анапы выбросило сухогруз под флагом Белиза, экипаж не пострадал. На территории региона продолжает действовать штормовое предупреждение.