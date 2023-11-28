В первом фестивале по фиджитал-спорту в Чувашии приняли участие 250 спортсменов

Состязания проходили по четырем дисциплинам

ЧЕБОКСАРЫ, 28 ноября. /ТАСС/. Первый республиканский мультиспортивный фестиваль по фиджитал-спорту в Чувашии прошел с участием 250 спортсменов из различных образовательных учреждений, определены 12 победителей. Об этом говорится в сообщении, распространенном Чувашским государственным университетом (ЧГУ) им. И. Н. Ульянова.

"С 14 по 28 ноября в Чувашском госуниверситете проходил первый республиканский мультиспортивный фестиваль по фиджитал-спорту. Участниками <…> стали 250 школьников, студентов вузов и колледжей Чувашии из 23 учебных заведений. <…> Определили 12 победителей", - отмечается в сообщении.

Состязания проходили по четырем дисциплинам. Первое место по фиджитал-футболу и тактической стрельбе завоевали соответственно команды "Стройбат" из ЧГУ и Catalysts из Чебоксарского электромеханического колледжа. В дисциплинах с использованием ритм-симуляторов программ Beat Saber VR и Just Dance 2022 лучшими стали соответственно Валерий Ванин, представляющий Чебоксарский кооперативный техникум, и команда NIGHT из чебоксарской гимназии № 1.

Кроме того, определены спортсмены и команды, занявшие второе и третье места. "Когда-то нам казалось навязчивой идеей совместить киберспорт с реальным спортом и сделать из этого целое движение, а уже сегодня мы с вами сами подводим итоги первых фиджитал-соревнований. <…> Мы уверены, что человек будущего - это человек гармоничный, развитый физически и интеллектуально", - цитируют в сообщении ректора ЧГУ Андрея Александрова.

В программу фестиваля вошел открытый фиджитал-урок, состоявшийся за 100 дней до старта мультиспортивного турнира "Игры будущего", который пройдет с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани.