В Урус-Мартане открыли центральную улицу после реконструкции

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что специалисты установили скамейки, качели, урны, декоративные навесы и оборудовали современную детскую игровую площадку

ГРОЗНЫЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Центральную улицу и зоны отдыха открыли в чеченском городе Урус-Мартане после масштабной реконструкции. Проект выиграл 95 млн рублей в федеральном конкурсе благоустройства территорий.

"Я принял участие в торжественной церемонии открытия. На улице протяженностью 630 м установлены 54 энергосберегающих светильника и 120 декоративных ламп. В ходе озеленения территории посажено 140 деревьев. Строители благоустроили и пешеходную зону, уложив более 16 тысяч кв. м брусчатки", - написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, также специалисты установили скамейки, качели, урны, декоративные навесы и оборудовали современную детскую игровую площадку.

"На средства фонда (региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова - прим. ТАСС) обновлено асфальтобетонное покрытие проезжей части, парковок и прилегающей территории площадью более 11 600 кв. м. Кроме того, создана пешеходная аллея с зонтиками", - добавил Кадыров.

Он также рассказал, что в городе строится мечеть на 10 тыс. человек, детский сад и микрорайон Мартан-Сити. Кроме того, на территории Урус-Мартановского района реализуются 33 инвестиционных проекта, которые дадут 307 новых рабочих мест.