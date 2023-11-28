Фильм о добровольцах Донбасса открыл фестиваль "Линия фронта" в Ростове-на-Дону

Съемки "Добровольцы. Воспоминания о будущем" велись на территориях Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик, в том числе в горячих точках конфликта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Первый международный фестиваль документального кино и медиапроектов "Линия фронта" открылся в Ростове-на-Дону премьерным показом фильма ростовских кинематографистов "Добровольцы. Воспоминания о будущем", съемки которого велись около двух лет в зоне проведения специальной военной операции (СВО), передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия фестиваля.

"Мы сформировали такую площадку, на которой каждый режиссер, оператор, сценарист, журналист сможет показать хороший фильм о нашей стране, актуальных проблемах, специальной военной операции. Сегодня будем смотреть и смотрим наше современное документальное кино. <…> Оно про настоящих людей, про настоящих русских людей, про настоящих героев, с которых нужно и должно брать пример", - сказал во время церемонии открытия фестиваля руководитель поискового движения "Миус-фронт", автор фильма Андрей Кудряков.

Во время фестиваля, помимо показов фильмов, режиссеры и военные корреспонденты, работающие в зоне СВО, проведут серию мастер-классов и творческих встреч.

Режиссером фильма стал ростовский кинематографист Юрий Мальцев. Съемки "Добровольцы. Воспоминания о будущем" велись на территориях Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик, в том числе в горячих точках конфликта. Завершились они в селе Широкино.

Оргкомитет фестиваля принял 287 заявок от кинематографистов и журналистов из 11 стран. Конкурсную программу фестиваля "Линия фронта" составят более 40 работ авторов из Казахстана, США, Ирана, Сербии, Белоруссии и ряда стран Африки. Вне конкурса будет представлено более 10 фильмов, в том числе от режиссера из Коста-Рики.

Международный фестиваль "Линия фронта" проходит в Ростове-на-Дону с 28 ноября по 1 декабря. Он создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Российского военно-исторического общества, Союза журналистов России с целью развития отечественной кинодокументалистики, выявления и поддержки талантливых режиссеров, операторов, сценаристов документального кино, создателей телевизионных передач и медиаконтента. ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.